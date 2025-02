Ravasi | se gravePapa potrebbe lasciare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.22 Secondo il cardinale biblista, il Papadecidere di dimettersi "Se dovesse avere difficoltà gravi a svolgere il suo servizio, farà la sua scelta", spiega in una intervista al Corriere della Sera. "Sarà lui a decidere, com'è ovvio". "Valuterà da sé, in coscienza. Fermo restando che il suo grande desiderio è quello di compiere almeno il Giubileo, l'Anno santo dedicato alla speranza che sente come il suo grande momento".