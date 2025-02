Trevisotoday.it - Rassegna "Marzo in Musica 2025" - Gloria Rv 589 di Vivaldi

Leggi su Trevisotoday.it

Concerto straordinario per la nona edizione dellain", in collaborazione con l'assessorato alla cultura e la biblioteca del Comune di Zero Branco. Sabato 15, alle ore 21.00 presso il Teatro “G.Comisso” di Zero Branco (Tv), verranno eseguiti capolavori del ‘700.