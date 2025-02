Anteprima24.it - Rapina in strada: un imputato assolto, l’altro a processo

Tempo di lettura: 2 minutiUn verdetto destinato a far discutere. Nelsullaavvenuta il 6 febbraio 2024 a Telese Terme, il Gup di Benevento, Loredana Camerlengo, hacon formula piena un 20enne di Telese Terme, mentre ha disposto il rinvio a giudizio per un altro, originario di Castelvenere. Un terzo giovane di Solopaca, coinvolto nella vicenda, aveva già patteggiato una pena di due anni e due mesi.La vicenda risale alla sera del 6 febbraio dello scorso anno, quando una donna di 63 anni fu aggredita in via Marco Polo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre giovani, a bordo di un’auto, la avvicinarono mentre camminava. Due di loro scesero e le strapparono la borsa, contenente 300 euro e alcuni oggetti d’oro che la vittima aveva portato con sé temendo un furto in casa.