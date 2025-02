Calcionews24.com - Ranking Uefa, la classifica per il quinto posto in Champions League: la posizione dell’Italia

Leggi su Calcionews24.com

Aggiornato ildopo il turno europeo in, Europa e Conference, la situazione. I dettagli Laha aggiornato ilper nazioni dopo la fine degli impegni settimanali nelle coppe europee. Brutte notizie per l’Italia, ormai staccata definitivamente dalla Spagna per le eliminazioni di Milan, Atalanta e Juventus. Le prime due .