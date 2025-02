Ranking Uefa aggiornato dopo i playoff | la Spagna scappa via l’Italia con sole 4 squadre

Leggi su Sportface.it

L’Inghilterra sempre al comando, lavia esi lecca le ferite. La tre giorni di coppe europee dà un bello scossone in ambitostagionale, propedeutico ad assegnare i due posti extra alla prossima Champions League, con gli iberici che portano ben seisu sette agli ottavi di finale delle tre competizioni mentre il nostro paese subisce una dolorosissima tripla eliminazione in Champions League con Milan, Atalanta e Juventus che si fanno buttare fuori in malo modo da Feyenoord, Brugge e Psv. In Europa League avanza la Roma, ma la situazione è quasi compromessa.ILINGHILTERRA 20.892 (6/7)19.035 (6/7).ITALIA 18.187 (4/8)PORTOGALLO 16.050 (2/5)GERMANIA 16.046 (4/8)BELGIO 15.250 (2/5)FRANCIA 14.857 (3/8)OLANDA 14.