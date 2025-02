Sololaroma.it - Ranieri a due facce, bastone e carota per la Roma: “Dobbiamo diventare squadra”

Leggi su Sololaroma.it

Ci sono partite che vanno vinte ad ogni costo e questo è stato fatto ieri all’Olimpico, contro un Porto che aveva impostato la partita sull’errore della. Le sbavature ci sono state eccome e potevano ancora una volta costare caro ad unache ha ampiamente dimostrato di essere superiore nei 180 minuti, ma che alla fine ha dovuto soffrire fino in fondo per portare a casa la qualificazione. Proprio per questo è una duequello che si è presentato davanti ai microfoni nel post partita.Così a Sky Sport. “Non sono entrato negli spogliatoi sennò impazzivo, divento matto se prendo un gol figuriamoci due. Quando vedo giocatori che vanno all’attacco, tutti quanti. gli dicevo ‘ma dove andate?’ Loro sono disperati stiamo lì, se c’è il tempo di fare un altro gol lo facciamo ma non rischiamo! E invece lo abbiamo preso, come sul 2-1 hanno colpito il palo.