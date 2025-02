Ilfattoquotidiano.it - Ramy, la versione dei carabinieri sul video del testimone: “Poco etico filmare momenti drammatici”

Si sarebbero avvicinati a lui solo per diffidarlo dal divulgare quelle immagini, convinti che avesse fatto undelle fasi dei soccorsi e del massaggio cardiaco, immaginietiche che non avrebbe dovuto mandare in giro. Così uno dei dueindagati per depistaggio e frode processuale e favoreggiamento nell’inchiesta sul caso diElgaml – il 19enne egiziano morto dopo un inseguimento deiallo scooter guidato da un amico – ha ricostruito, interrogato in Procura, la vicenda della richiesta di cancellazione di ungirato da un. Simile, pare, laai pm dell’altro carabiniere sentito. Nei giorni scorsi era emerso dalla consulenza conferita dagli inquirenti che c’erano tracce di cancellazione sul cellulare delche aveva raccontato di essere stato minacciato.