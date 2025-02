Ilrestodelcarlino.it - Raid punitivo, quindicenne pestato alla stazione delle corriere

Modena, 21 febbraio 2025 – La polizia sta conducendo accertamenti in merito al pestaggio di unavvenuto giovedì intorno alle 14 nella zona della, dopo che il giovane era appena uscito da scuola. La vittima sarebbe stata raggiunta da quindici coetanei e preso a calci e pugni davanti ad altri coetanei che riprendevano con lo smartphone. La polizia avrebbe appunto in mano il video del violento episodio, in una zona che ha già registrato diversi episodi di cronaca.base dell’accaduto ci sarebbe un diverbio, poi sfociato, appunto, nella spedizione punitiva.