.com - Raducanu, paura a Dubai: stalker sugli spalti, lei scoppia a piangere – Video

(Adnkronos) –per Emma. La tennista britannica èta in lacrime durante il torneo didopo che “un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo”. Durante il match, poi perso 7-6 (8-6), 6-4, contro Karolina Muchova, valido per il secondo turno del Wta 1000,stava per servire quando all’improvviso si è fermata dopo aver vistoun uomo che il giorno prima le si era avvicinato mostrando un comportamento ossessivo. La tennista è andata subito a parlare con l’arbitro,ndo in lacrime e nascondendosi dietro il giudice di sedia, con ilche è diventato subito virale sui social. La prima a interessarsi dell’accaduto è stata proprio Muchova, che si è avvicinata all’avversaria cercando di consolarla. Il giudice di sedia ha poi avvertito la sicurezza che ha allontanato lo, che è stato bandito da tutti i tornei dalla stessa Wta.