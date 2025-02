Anteprima24.it - Racket e usura, protocollo d’intesa tra la Provincia e Sos Impresa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutitra ladi Avellino e l’associazione Sosper la promozione della prevenzione e il contrasto dei fenomeni di.Il presidente della, Rizieri Buonopane, ha subito accolto la proposta dei rappresentati dell’associazione che da anni opera sul fronte della tutela delle vittime di estorsioni eed è, allo stesso tempo, impegnata in attività di sensibilizzazione per tentare di mitigare i rischi derivanti da tali fenomeni.Ilviene stipulato “ai fini dell’attuazione degli interventi e delle azioni dedicate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni dimediante la veicolazione di informazioni e di comunicazioni adeguate. Gli enti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità”.