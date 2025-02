Dayitalianews.com - Raccolti 100mila euro per salvare il piccolo Sebastiano, malato oncologico a 8 anni. La mamma: “Ogni euro verrà speso per lui”

La campagna di solidarietà perha già raggiunto un traguardo importante, superando 100.000, ma l’obiettivo ora è ancora più ambizioso: raccogliere 150.000per garantire al bambino una possibilità di cura.Il messaggio della: “Grazie per il vostro aiuto, ma non possiamo fermarci”Con un aggiornamento sulla raccolta fondi, Monia, ladi, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con donazioni e supporto morale:“sarà usato per provare ala vita di nostro figlio. Le cure tradizionali non possono aiutarlo, ma nuove terapie potrebbero offrire una speranza. Non ci arrenderemo mai e continuiamo a chiedere il vostro aiuto.”L’incredibile ondata di generosità dimostra come la comunità si sia stretta attorno ae alla sua famiglia in questo momento difficile.