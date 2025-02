Lettera43.it - Quinto giorno di attacchi hacker filorussi contro siti italiani

Prosegue anche oggi 21 febbraio la campagna dida parte del gruppo filorusso NoName057 ai danni diweb di enti e aziende italiane dei settori governativo, trasporti, finanziario, energetico e della difesa. Tra gli obiettivi le piattaforme online di Leonardo, Banca d’Italia, Autorità dei trasporti, Edison, Fininvest, Parmalat. Glisono sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service) con l’invio tramite bot di un alto flusso di richieste di accesso al sito, allo scopo di renderlo irraggiungibile. Come in precedenza l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è entrata subito in azione intercettando il traffico anomalo, dando poi rapidamente l’alert ai target e offrendo supporto per le azioni di mitigazione. Si tratta delconsecutivo diinformatici: come già messo in chiaro lunedì 17 febbraio, quella dei pirati informatici di NoName057 è una risposta alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «russofobo» oggetto di critiche (e minacce) da parte di Mosca.