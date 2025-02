Sport.quotidiano.net - Qui atalanta. Percassi chiude la querelle Gasp-Lookman

Smaltite le tossine e le tensioni conseguenti all’eliminazione dalla Champions, dopo la sconfitta casalinga di martedì sera contro il Bruges, e la coda polemica con il botta e risposta traerini e(ieri accolto a Zingonia da uno striscione d’incoraggiamento dei tifosi con la scritta “Thanks Mola, non aver paura di tirare un calcio di rigore“), l’è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Empoli. Nerazzurri che in trasferta non perdono dalla terza giornata, da agosto in casa dell’Inter, e arrivano da un filotto di sette vittorie e tre pareggi nelle ultime dieci gare di campionato disputate lontane da Bergamo. Prima dell’allenamento pomeridiano il presidente nerazzurro Antonioha incontrato squadra e staff perre latra tecnico e attaccante, nonché per ribadire l’orgoglio per quanto fatto finora e spronare tutti al massimo impegno per questa volata da tredici finali.