Ilrestodelcarlino.it - "Questa estate andremo tutti al mare gratis"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla luce diimportante pronuncia è chiaro che la prossimanon esistono ’titoli efficaci’ per gestire stabilimenti o quant’altro sulla spiaggia. Il ’bonus’ era già scaduto il 31 dicembre 2023 e solo una gentile concessione del principe aveva salvato la passata stagione turistica. Non esistono più giustificazioni di sorta.alsi vae nessuno può dire nulla. Stendete asciugami e piantate ombrelloni dove vi pare! L’invito viene dall’ex assessore Roberto Biagini (ComitatoLibero). "Gli abusivi non siamo certamente noi, comuni e mortali cittadini che chiediamo solo di prendere il sole e fare bagni utilizzando ’beni comuni della collettività’. Anzi, le istituzioni, da quelle politiche a quelle amministrative di controllo, hanno l’obbligo di tutelare il sacrosanto diritto di ognuno di noi di utilizzare le spiagge gratuitamente e non di coprire gli abusi e l’illegittima occupazione del demanio marittimo da parte di chi non è più coperto da titoli.