Ilfoglio.it - Quello di Michieletto è un Rigoletto espressionista

Respirare come dentro a un sacco di morte, l’aria satura e tesa, un incubo senza ritorno se non nel gorgo. L’atmosfera che Damianoimprime alla sua versione di, in scena al Teatro La Fenice di Venezia, è figlia autentica della stagione del Covid: correva infatti l’autunno del 2021 quando le rappresentazioni dell’opera verdiana, tra le prime a essere programmate dopo la fase più acuta della pandemia, erano vincolate agli stretti limiti del distanziamento e delle mascherine. Chi era in sala ricorda le file alternate, la capienza ridotta all’osso, l’obbligo di essere “congiunti” per condividere lo stesso palco: era il teatro che a fatica provava ad andare avanti, navigando a vista e senza alcuna certezza per l’immediato futuro. La messa in scena, nella stessa sede del debutto assoluto datato 11 marzo 1851, inconsciamente risente di quella maledizione: un termine che evoca sia il titolo originario del libretto di Francesco Maria Piave, sia i connessi concetti di colpa e alienazione che capovolgono il piano narrativo, riavvolgendo il nastro dalla pazzia senza luce di colui che un tempo divertiva la corte con i suoi lazzi.