Quattro defibrillatori donati a tre scuole dagli ex dipendenti della CariPrato

Prato, 21 febbraio 2025 - Gli exdihanno donatoalla scuola primaria Santa Gonda, alla scuola per l'infanzia Lippi e alla secondaria di primo grado Buricchi attraverso il fondo che era stato costituito a suo tempo e che ora viene utilizzato in favorecittà: la consegna dei preziosi apparecchi è avvenuta stamani in Palazzo comunale perché il Comune ha indicato al Comitato di liquidazione del fondo come le risorse potevano essere proficuamente impiegate. Erano presenti la sindaca Ilaria Bugetti, la dirigente del Servizio Pubblica Istruzione Valentina Pacini, Riccardo Meacci e Gabriele Di Marco del Circolo CRF - Comitato di liquidazionee i dirigenti scolastici Raffaella Aloe dell'istituto comprensivo Mascagni, Mara Vietri dell'IC Lippi e Giovanni Quercioli dell'IC Pacetti.