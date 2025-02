361magazine.com - “Quarto Grado”, le anticipazioni di venerdì 21 febbraio

”, ledel prossimo appuntamento in onda su Retequattro21, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Pierina Paganelli. Oltre venti persone sono state risentite in questura: gli inquirenti sospettano che abbiano mentito sul rapporto tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi, considerato il movente del delittoNel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di LilyResinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022, in un bosco nei dintorni di Trieste.A pochi giorni dal deposito dalla perizia sul corpo della donna, sono emerse nuove indiscrezioni: Lilly è stata picchiata? Si cerca di capire da chi e, soprattutto, perché?A “”, inoltre, confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.