Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 febbraio 2025

di, 21Questa sera, venerdì 21, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Pierina Paganelli. Oltre venti persone sono state risentite in questura: gli inquirenti sospettano che abbiano mentito sul rapporto tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi, considerato il movente del delitto. Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022, in un bosco nei dintorni di Trieste.