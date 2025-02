Lettera43.it - Quaresima 2025: quando inizia e quanto dura

Leggi su Lettera43.it

Con la fine del Carnevale ormai alle porte, la Chiesa cattolica e altre Chiese cristiane si preparano alla. Si tratta del periodo che porta i fedeli fino alla Pasqua. MaPapa Francesco a inizionel 2024 (Getty Images).Lanelinizierà nella prima settimana di marzo. Per il rito romano il giorno d’avvio sarà come sempre il Mercoledì delle Ceneri, che cade il 5 marzo. Per il rito ambrosiano, invece, partirà dalla domenica successiva al Martedì grasso (il 4 marzo), quindi dal 9. Entrambi i riti, però, concordano sul giorno di chiusura. Si tratta del Giovedì Santo, che nelcadrà il 17 aprile. Pasqua, infatti, si festeggerà domenica 20, mentre Pasquetta, cioè il Lunedì dell’Angelo, il 21. Quindi lata è di 40 giorni per il rito romano e 44 per il rito ambrosiano.