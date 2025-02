Liberoquotidiano.it - "Quanto dura la gravidanza?". Fuori dal Coro, educazione sessuale-horror: le risposte sconcertanti

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è chi chiede l'obbligatoria a scuola e chi, come Mario Giordano, la fa direttamente in tv. Adal, su Rete 4, va in onda una raffica di vox populi decisamente piccante. E imbarazzante, non tanto per le domande,per ledegli intervistati, tutti giovani e giovanissimi pescati in giro per la strada edai locali in una normale “nottataccia” italiana. I telespettatori, per decine e decine di secondi, si ritrovano così persi in un abisso di ignoranza crassa e quasi esibita in materia di anatomia umana e dintorni. L'inviata di Mediaset Virginia Gigliotti affronta la sfida con coraggio ammirevole, riuscendo quasi sempre a trattenersi dal ridere in faccia ai simpatici scapestrati. «Quanti mesiuna? », chiede a una ragazza. L'avvio soft si trasforma in un incubo: «Sei mesi».