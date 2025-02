Cultweb.it - Quanto c’è di vero nella miniserie di Netflix “Zero Day” con Robert De Niro, un super cyber attacco è possibile?

La nuovadiDay, conDenei panni dell’ex presidente degli Stati Uniti George Mullen, esplora le conseguenze di uninformatico devastante che getta il Paese nel caos. La serie, pur essendo di finzione, si basa su una ricerca approfondita, ispirata a scenari possibili. E c’è anche un riferimento a qualcosa che è avvenutorealtà diversi anni. Lo ha rivelato la produttrice esecutiva Lesli Linka Glatter a Forbes, riferendosi a Stuxnet, un virus informatico scoperto per la prima volta nel 2010, creato nel 2005 dagli USA in collaborazione con Israele per colpire i sistemi di controllo divisione e di acquisizione dati.Sembra che Stuxnet abbia causato danni sostanziali al programma nucleare iraniano. E in qualche modo la sua capacità di mettere in ginocchio una moltitudine di settori contemporaneamente è stata trasportatafinzione.