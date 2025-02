Oasport.it - Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a Sestriere? Cifre importanti sul totale stagionale

ha vinto il gigante die ha conquistato il sesto successonella Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra si era presentata al cancelletto di partenza dopo avere passato sei giorni durissimi a causa dell’influenza, ha stretto i denti e ha dettato legge sulle nevi piemontesi, battendo di forza la neozelandese Alice Robinson a cui si era accodata al termine della prima manche. Secondo trionfo consecutivo per la fuoriclasse valdostana, che settimana scorsa si era imposta ai Mondiali di Saalbach.La nostra portacolori ha messo le mani sul terzo sigillo in questa annata agonistica tra le porte larghe (considerando il massimo circuito internazionale itinerante), confermando la tendenza: o sale sul gradino più alto del podio oppure esce. A queste perle se ne aggiungono due in discesa libera (St.