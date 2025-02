Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel secondo gigante di Sestriere: n. di pettorale, orario preciso, tv

Leggi su Oasport.it

ha aperto il fine settimana di gare in Italia con un tredicesimo posto tra le porte larghe e proverà a migliorarsi neldi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca deve ritrovare un po’ di confidenza nei propri mezzi dopo le opache prestazioni offerte ai Mondiali e cercherà di rilanciarsi in questa specialità, per poi guardare con più ottimismo in vista di discesa e superG che torneranno settimana prossima a Kvitfjell.Spettacolo da non perdere sulle nevi piemontesi, dove si gareggerà nella giornata di sabato 22 febbraio: la pista intitolata a Giovanni Agnelli ospiterà la prima manche alle ore 11.00, mentre la seconda è in programma alle ore 14.00.si presenterà al cancello dinza con ilnumero 16 e dunque scatterà alle ore 11.