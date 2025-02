Lanazione.it - Quando la solidarietà viaggia in sella a una moto

Sui suoi profili social si legge: “Campionessa internazionale di Rally Raid TT ed unica donna italiana partecipante sul podio a due Dakar”: Silvia Giannetti può vantare un curriculum davvero eccezionale, arricchito da tanti successi sportivi inalla propria. Grossetana, 53 anni, Silvia ha trionfato nei Rally in Tunisia, Marocco, Dubai, nel Rally dei Faraoni in Egitto e nel nostranorally, oltre che in gare di enduro. Successi che l’hanno resa famosa e con i quali lei convive in modo sobrio: «È davvero incredibile - afferma - quante persone ancora oggi si ricordino dei miei successi alla Dakar, lontani ormai circa 15 anni. Questo mi fa piacere e mi fa comprendere che grandi traguardi io abbia raggiunto». La sua doppia, magnifica esperienza alla Dakar è datata 2010 e 2011,raggiunse risultati incredibili nella categoria femminile, con il secondo posto del 2010 e il terzo posto del 2011 (Dakar Argentina-Cile).