Puntomagazine.it - Qualiano, nuovo raid notturno: colpita la Conad in via Campana

Non si arrestano iagli esercizi commerciali di. Solo la settimana assaltata anche una nota salumeria storica.Ancora un. Ad essere presa di mira questa volta lain via, dove i criminali dopo aver superato in cancello che delimita in parcheggio interno, hanno hanno tagliato la serranda e sono entrati, portando vi alcolici tra cui anche liquori. Sul indagano i Carabinieri di.Resta comunque un danno enorme di cui dovranno farsi carico i titolari come il ripristino dei serramenti. Solo la settimana scorsa un altro furto ai danni di una salumeria storica disempre in via.Sembra un appuntamento fisso: un negozio a settimana. Il problema sicurezza resta irrisolto. Le nuove istallazioni di telecamere sono ancora insufficienti.