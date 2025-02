Amica.it - Quale cugina del principe William si è sposata la scorsa settimana?

Non sarà stato un royal wedding chiacchierato come quello greco di qualchefa, ma si tratta, pur sempre, di un royal wedding. La sposa, infatti, è nientedimeno che ladele delHarry. Il legame tra la sposa e la royal familyLo scorso sabato, nel quartiere di Chelsea, a Londra, si èPhoebe Knatchbull. Pur non essendo la ventinovenne tra le aristocratiche più conosciute, si tratta comunque di un matrimonio reale. La ragazza, infatti, è la figliastra di Philip Knatchbull, – l’uomo sposò sua madre, Wendy, qualche anno fa -, vale a dire la nipote di Patricia Knatchbull, a sua volta figlia maggiore di Lord “Dickie” Mountbatten, ex governatore dell’India scomparso in un attentato dell’IRA nel 1990.