Leggi su Open.online

La Russialasulil 24 febbraio, nel giorno del terzo anniversario dall’inizio del’invasione, che cade. A far trapelare la notizia è l’intelligence ucraina, citata dal Kiyv Independent, secondo cui Mosca – o per lo meno i suoi propagandisti a servizio permanente – annuncerà di aver vinto anche nei confrontiNato. I Paesi membri dell’alleanza nordatlantica e l’Europa vengono definiti «nemicipace». Il possibile annuncio segue l’appoggio sempre più plateale degli Usa alla Russia. L’ultimo atto dell’avvicinamento tra il presidente americano e l’omologo russo sono le indiscrezioni dalla Casa Bianca secondo cui Donaldstarebbe facendo pressione per destituire Volodymyr Zelensky e sostituirlo con un leader più accomodante. Un’intenzione allineata alla politica di Mosca, che da mesi sostiene Zelensky sia un presidente illegittimo.