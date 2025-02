Noinotizie.it - Putignano: oggi Carnevale al buio, domani la seconda sfilata dei carri Edizione 631

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Prosegue questa settimana la 631ªdeldi, con diversi appuntamenti e lagiornata principale di sabato 22 febbraio che vedrà ladeiallegorici.Ieri il Giovedì delle Donne sposate e il tradizionale corteo dei giovedì in giro per lacittà a partire dalle ore 20:00. A “scaldare” la serata anche la Festa inMaschera sul Palco del Folle (Largo Porta Nuova) a cura di Jordy Chiafele, e il dj set di Naiterukao acura di Radio JP Sound System sul Palco delle Onde (Largo Porta Barsento). Spazio anche per i piùpiccoli con “Coriandoli di storie”, con la tradizione del giovedì delle Donne Sposate ailettori di Bi.A. alle 17:30 in Biblioteca Comunale. Ieri debutto anche per la 18ªdi“N’de Jos’r”, l’animazione musicale ed enogastronomica nei 9 “iusi”, i bassi del centrostorico, e nei vicoli e piazzette, addobbati con materiali da riuso, a cura dell’Ass.