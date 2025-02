Dayitalianews.com - Pusher aggredisce e picchia la madre, lei chiama i carabinieri per farlo arrestare

Leggi su Dayitalianews.com

Nel quartiere Testaccio, a Roma, un45enne ha aggredito eto selvaggiamente lache, per salvarsi la vita, hato l’1-1-2 richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati idella stazione di Roma Aventino che hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato.Le violenze sullaIl 45enne, un personaggio già noto alle forze dell’ordine, è accusato di maltrattamenti nei confronti dell’anzianae di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I fatti si sono svolti nel pomeriggio di qualche giorno fa, quando una donna hato l’1-1-2 chiedendo aiuto in una telefonata drammatica: “Mi stando, mi tira i capelli, aiutatemi”. In sottofondo si sentivano le urla e le minacce dell’uomo, poi arrestato in flagranza di reato.