PUNTO C Il diesse Sandro Federico scopritore tra gli altri di Spinazzola | La politica del Benevento non mi dispiace

Tempo di lettura: 2 minutiNel corso dell’ultima puntata diC, il format sulla serie C di Anteprima24, è intervenuto il direttore sportivo, che nella sua lunga carriera ha scoperto e lanciato talenti come, Gyasi e Mancuso. “Cosa serve per vincere la serie C? A mio avviso – ha spiegato – serve un giusto mix di giovani e calciatori più esperti. Ladela me non. E’ ovvio che poi si deve incastrare con le idee dell’allenatore e con le grandi aspettative della piazza. Quello sannita è un ambiente che è stato abituato benissimo negli ultimi anni. Partire con tanti giovani davvero interessanti non è mai semplice. Va detto che i giovani in certe realtà inevitabilmente subiscono anche grandi pressioni”. Al calo negli ultimi due mesi degli elementi più giovani non ha fatto da contrappeso il rendimento dei più esperti, non in grado di trascinare i giallorossi in acque più tranquille: “Sono venuti meno – ha detto il– i più esperti, che purtroppo oggi fanno fatica perché ricordiamo ancora i ragazzi con più stagioni di 20 anni fa che si caricavano la squadra sulle spalle.