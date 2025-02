Anteprima24.it - PUNTO C/ Il diesse Natino Varrà sul Benevento: “Avrei aspettato prima di esonerare Auteri”

Tempo di lettura: 3 minutiOspite dell’ultima puntata diC, il format sulla serie C di Ante24, il direttore sportivoche ha analizzato la stagione del, squadra reduce da un periodo difficile che ha fatto scivolare la Strega a -7 dal vertice: “In vetta c’è il Cerignola – ha detto – ma non credo che è già lo strappo decisivo perché il campionato è ancora lungo. A mio avviso la squadra da battere sarà l’Avellino perché ha allestito la rosa più forte. Il? Con l’arrivo di Pazienza il presidente Vigorito si aspettava una risposta che per ora non è arrivata, ma ad un nuovo tecnico va concesso tempo. In più quella giallorossa è una squadra costruita con i giovani. Io la vedo più di prospettiva piuttosto che pronta per vincere il campionato. Dopo un ottimo avvio ha avuto qualche difficoltà nelle ultime partite.