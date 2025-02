Lapresse.it - Pugilato, a Genova sul ring c’è Lorenzo Berlusconi

History of Fight (HOF), che si terrà il 22 febbraio 2025 al nuovo Palasport diè un evento speciale che celebra le radici storiche dele della Savate. HOF non è solo una serata di sport, ma una vera e propria festa. L’evento vedrà quattro emozionanti match diinternazionale, con il titolo Elite Top Fight in palio tra Alexandra Gaburel e Nicole Schäfer. Inoltre, il 1° Torneo4 Savate coinvolgerà quattro atleti professionisti in sfide mozzafiato, tra cui un incontro speciale con l’atleta locale Albe Odescalchi. Ad aprire la serata saranno due incontri tra giovani promesse di questi sport:e Mattia De Icco si sfideranno in un match di boxe nella categoria pesi leggeri, mentre Samuele Criniti e Niko Kre?ak saranno protagonisti di un incontro di Savate nella categoria super leggeri.