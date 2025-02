Liberoquotidiano.it - "Psyco", una grande classico di Hitchcock

Sky Suspense ore 23.10 Con Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles. Regia di Alfred. Produzione USA 1960. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Un'impiegata ruba una somma di denaro dall'ufficio e fugge, contando sul vantaggio che le dà il weekend. Alla sera fa sosta in un motel abitato solo da un misterioso giovane. Quando lei sta pensando di tornare indietro una trappola mortale le si chiude. PERCHE' VEDERLO perchè è tra i grandi titoli die iltitolo nella carriera di Anthony Perkins che in seguito non fece che ripetere il ruolo. Girato in bianco e nero quando il black and white stava per sparire dal cinema. Ma c'era un problema censorio. A colori l'ammazzamento sotto la doccia sarebbe sembrato troppo realistico