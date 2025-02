Juventusnews24.com - PSV Juve, i bianconeri hanno disputato questa fase di match per la seconda volta contro un’olandese: ecco a quando risale il lieto precedente

PSV Juve si è decisa ai tempi supplementari ieri al Philips Stadion di Eindhoven. Che la Vecchia Signora abbia giocato i supplementari in una gara di Champions League non è nemmeno la prima volta. A rievocare il precedente è lo stesso club bianconero con una nota.

STATISTICA – «Solo per la seconda volta nella storia della UEFA Champions League una squadra olandese ed una italiana sono andate ai supplementari, dopo la finale del 1995/96 tra Ajax e proprio la Juventus (poi vinto ai rigori per 4-2 dai bianconeri, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari).»

Leggi su Juventusnews24.com