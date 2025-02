Lettera43.it - ProsiebenSat pronta al piano di riorganizzazione: possibili tagli per 500 dipendenti

In Germania è salita l’attesa per il 6 marzo 2025, giorno in cui la societàpresenterà i dati finanziari del gruppo e potrebbe annunciare undiconlicenziamenti. Il broadcaster tedesco, di cui Mfe-Mediaset è prima azionista, secondo Prima Comunicazione starebbe pianificandoper circa 500 posti di lavoro. Icolpiti sarebbero quelli delle divisioni tv e streaming.ha visto il proprio valore ridursi del 60 per cento dal 2019 in poi. Un calo drastico, su cui ora si punta a intervenire con la cessione delle attività non core, come i siti di e-commerce Verivox e Flaconi.Prosieben Sat, una regia del canale 1 (Getty Images).L’Opa di Mfe-Mediaset Da mesi, inoltre, circolano le voci sul possibile lancio di un’Opa da parte di Mediaset.