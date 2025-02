Ilrestodelcarlino.it - Prosa, a Felina la storia di Giuseppe: vent’anni di carcere per errore

Stasera ha inizio la rassegna "Dentro lo spazio un palco", proposta da Spazio EffeBi 19 di, realtà attiva nelle produzioni e nei corsi teatrali. "Come un granello di sabbia" è lo spettacolo che, alle 20,30, andrà in scena. Una drammatica e toccante riflessione sul tema della giustizia e dell’giudiziario. La produzione è di Mana Chuma Teatro, con il testo e la regia di Salvatore Arena e Massimo Barilla, e l’interpretazione dello stesso Salvatore Arena. Lo spettacolo racconta ladiGulotta, un uomo che a causa di una sentenza ingiusta ha trascorso oltre venti anni della sua vita in, per un crimine che non ha commesso.Gulotta questa sera è presente in sala. Ingresso: 20 euro intero, 17 ridotto. La prenotazione è obbligatoria: spazioeffebi19.teatro@gmail.