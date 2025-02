Anteprima24.it - Prorogata fino a mercoledì 8 marzo la chiusura al traffico del ponte San Nicola

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLaalveicolare del tratto stradale di via Hirsch-sul torrente San, nel tratto compreso tra via dei Dauni e rotonda delle Scienze, è stataalle ore 23:59 dial fine consentire all’impresa esecutrice di ultimare i lavori di messa in sicurezza del. La proroga è stata causata da un problema di carattere logistico riguardante al fornitura di piastre di ancoraggio e celle di carico, materiali necessari per completare i lavori e che saranno consegnati con ritardo dalla ditta fornitrice rispetto al termine previsto.L'articololaaldelSanproviene da Anteprima24.it.