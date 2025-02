Proprietari senza paletta per cani? A Salerno raccoglitori gratis

Leggi su Ildenaro.it

Per convincere i cittadini a raccogliere le deiezioni,Pulita scende in campo e lancia l’iniziativa ‘ssimi Amici’: ai primi 50che parteciperanno saranno regalati specialiper i bisogni dei proprie spruzzini per l’acqua. Nonostante l’installazione di cestini per la raccolta, la non rimozione dei bisogni dei propri animali continua a creare problemi di igiene urbana e così si è pensato a questa iniziativa che si svolgerà domani, dalle 9:00 alle 12:30, presso il centro di raccolta e riuso mobile diPulita, con la tappa itinerante che sarà ospitata nel rione Carmine, all’angolo con Via San Giovanni Bosco. Aidibasterà presentarsi al Centro di Raccolta con il proprio cane o con un documento che ne attesta la proprietà. Oltre ai, che consistono in palette progettate per raccogliere e imbustare le deiezionine, ai cittadini saranno distribuiti anche spruzzatori d’acqua.