Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Udinese: le motivazioni fanno la differenza

è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Con la nettissima vittoria per 3-0 sull’Empoli di domenica scorsa l’ha, di fatto, ipotecato la salvezza. I friulani hanno difeso il decimo posto in classifica, salendo a quota 33 punti e portandosi a un passo dall’obiettivo stagionale: la permanenza in massima serie. Un traguardo che in realtà non è mai stato davvero in discussione visto che, al contrario dello scorso anno, i bianconeri si sono sempre tenuti a debita distanza dalla zona retrocessione.: lela(Ansa) – Ilveggente.itIl successo sui toscani è stato il secondo di fila tra le mura amiche, nonché il terzo risultato utile consecutivo.