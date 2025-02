Ilveggente.it - Pronostici Premier League 22 febbraio: un derby da vincere a tutti i costi

Leggi su Ilveggente.it

, sono due ilondinesi nelle gare delle 16: occhi puntati sull’Emirates Stadium e sulla sfida tra Arsenal e West Ham. Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, è cosciente del fatto che sia questo il momento opportuno per provare a riaprire i giochi per il titolo. Il Liverpool capolista, infatti, sembra essere più “umano” rispetto a qualche settimana fa e lo dimostrano i due pareggi nelle ultime tre uscite con Everton – si trattava di un recupero – e Aston Villa. I Gunners, di fatto l’unica squadra che può ancora contrastare i Reds, ne hanno approfittato: solo vittorie nelle ultime tre giornate, con la difesa protagonista (due clean sheet).22: unda(Ansa) – Ilveggente.itIn questo turno l’Arsenal ha l’occasione di ridurre ulteriormente il divario nei confronti di Salah e compagni: in caso di successo nelcon il West Ham i londinesi si porterebbero a -5, in attesa poi di conoscere il risultato del match tra Manchester City e Liverpool.