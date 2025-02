Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 22 febbraio: vittoria roboante e record stracciato

, dopo due pareggi di fila il Bayer Leverkusen ha l’opportunità di tornare a vincere per continuare a credere nel titolo. Il Meisterschale, lo scudetto tedesco, sembra ormai aver preso la strada di Monaco di Baviera dopo che, una settimana fa, i campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen non sono andati oltre un pareggio ad occhiali (0-0) con il Bayern Monaco capolista, restando così a -8 in classifica. Si è morso le mani l’allenatore delle Aspirine Xabi Alonso: la sua squadra, pur dominando in lungo e in largo, non è riuscita a trovare la via del gol in un match che avrebbe potuto riaprire i giochi.22(Ansa) – Ilveggente.itQuello con i bavaresi è stato il secondo pareggio di fila: anche contro il Wolfsburg, nella giornata precedente, il risultato non si era schiodato dallo 0-0.