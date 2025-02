Terzotemponapoli.com - Pronostici 26esima giornata Serie A

A – Non vince da tre turni di campionato il Napoli, che nonostante tutto risulta ancora il primo della classe. La trasferta che attende gli azzurri al Sinigaglia é una sfida delicata. Un pareggio o una sconfitta offrirebbe terreno fertile all’Inter, che potrebbe raggiungere o superare i partenopei in classifica. Il focus deidi Superscommesse non può che dedicarsi alle tre sfide del vertice: si parte da Como-Napoli, Empoli-Atalanta e Inter-Genoa.Como-Napoli: Multigol 2-4Quando si tratta del Como l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Evitare l’imprevisto spetta ora al Napoli, che vincendo al Sinigaglia manterrebbe il primato in classifica. Gli ultimi 13 incontri dei lariani hanno visto almeno 2 reti. Inoltre, nelle ultime 4 sfide degli azzurri si è registrato il Multigol 2-4.