Programmi per proteggere il PC da spyware software spia

Negli ultimi anni, la sicurezza informatica è diventata una priorità assoluta per chiunque utilizzi un computer. Con l'aumento delle minacce digitali, in particolare gli, è fondamentale dotarsi di strumenti affidabili peri propri dati e la propria privacy. Ma cosa sono esattamente glie come possiamo difenderci? In questa guida vi mostreremo i migliorianti-che possiamo installare sul PC, così da venire in aiuto all'antivirus classico (che di base blocca i malware più conosciuti, ma potrebbe essere in difficoltà con le minacce più nascoste o più nuove).La maggior parte di questipossono essere avviati per una scansione periodica, così da debellare subito eventuali"intrusi" che ci stannondo.LEGGI ANCHE: Migliori antivirus per PC1) Cosa sono glie Perché Sono Pericolosi?Glisonomalevoli progettati per infiltrarsi nel tuo computer senza il tuo consenso, raccogliendo informazioni sensibili come password, dati bancari, cronologie di navigazione e molto altro.