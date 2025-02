Ilrestodelcarlino.it - Progetto Pulcino e CuraRe . Una nuova sonda lineare per la Neonatologia

onlus hanno consegnato alladell’Arcispedale Santa Mariauna, alla presenza del direttore di reparto Giancarlo Gargano e del suo staff, completando così la dotazione di sonde per l’ecografo Philips Affiniti, ecografo di altissima fascia già donato all’Unità operativa danegli scorsi anni. Laaddominale L-18-5 rappresenta un completamento fondamentale per le attrezzature del reparto, consentendo di eseguire esami ecografici con altissima risoluzione di specifiche regioni quali addome, polmone, rachide lombosacrale e suture craniche dei neonati, facilitando l’individuazione di eventuali problematiche e migliorando così le possibilità di un intervento tempestivo. Questapresenta una capacità di penetrazione straordinaria, anche in situazioni tecnicamente complesse come quelle che spesso si presentano nei grandi pretermine.