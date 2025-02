Anteprima24.it - “Progetto Assist”: l’Associazione Hirpus chiama alla rete

Tempo di lettura: 3 minutiCreare unaperenne di confronto tra le Associazioni operanti sul territorio e dare vita, mutando le dinamiche dell’Intelligenza Artificiale, ma anche utilizzando lo strumento dell’Ai, per portare all’attenzione della cittadinanza e delle amministrazioni locali proposte ed istanze.Questo l’obiettivo deli presentato giovedì 20 febbraio presso il Circolo della Stampa di Avellino. L’evento, moderato dgiornalista Stefania Marotti, ha registrato la presenza di diverse Associazioni operanti sul territorio cittadino e provinciale (dFondazione Umberto VeronesiFidapa, passando per il Lions Club di Avellino e l’AMG Giveback) e la partenza di un tavolo di confronto per dar vita ad un nuovo metodo di confronto e collaborazione tra le anime associative attive dentro e fuori il capoluogo.