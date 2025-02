Ilgiorno.it - Processo all’ex provveditore Molinari: una perizia psichiatrica.A richiederla è la difesa

Sondrio – Colpo di scena ieri nel corso dell’ennesima udienza - la sesta - del cosiddetto, dal nome dell’exagli Studi di Sondrio che con le proprie condotte assai personalistiche - per usare un eufemisimo - nella gestione del denaro in dotazione alle scuole della provincia e non solo, trascinò nei guai anche numerose altre persone, tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e giovani collaboratori di cui amava circondarsi. Ieri in Tribunale a fare scalpore è stata proprio la richiesta da parte di Stefano Di Pasquale del Foro di Sondrio, avvocato difensore dell’ex dirigente dell’Ufficio scolastico, di rito abbreviato condizionato aper il suo assistito in quanto ci sarebbe il dubbio riguardo alla sua totale capacità di intendere e volere all’epoca dei fatti.