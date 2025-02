Inter-news.it - Probabile formazione Genoa contro l’Inter: tridente più un dubbio!

Ilsarà il nuovo ostacolo delin campionato, sfida in programma domani alle 20.45. Ladeldi Vieira.LE MOSSE – Si va verso Inter-, match della ventiseiesima giornata di Serie A. Patrick Vieira per la prima volta nella sua carriera da allenatore sfiderà la sua ex squadra, con cui ha giocato da calciatore dal 2006 al 2010. Tre stagioni molto importanti, dove ha vinto campionati e coppe nazionali. Da quando è arrivato al posto di Alberto Gilardino, l’allenatore francese ha incanalato tutta una serie di ottimi risultati, tanto da salire a quota 30 punti. In vista della partita di domani a San Siro, Vieira dovrebbe puntare sul 4-3-3 con l’ex nerazzurro Andrea Pinamonti come terminale offensivo, supportato da Cornet e dall’ex Juventus Miretti. A centrocampo, Vieira dovrà fare a meno dell’esperienza di Thorsby e del croato Badelj, ecco perché giocherà dal primo minuto il baby Masini, il quale ha parlato nella giornata di oggi, con Frendrup e Onana.