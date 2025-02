Quifinanza.it - Prezzo biglietto dell’autobus nelle città europee: dove costa meno

Il costo dei biglietti dei mezzi pubblici varia notevolmente tra le diverse, con alcune capitali che offrono tariffe molto basse e altre che hanno costi più elevati. In generale, ledell’Est Europa, come Bucarest, Sofia e Vilnius, vantano tariffe molto basse, mentredel Nord Europa, come Stoccolma, Amsterdam e Berlino, i prezzi possono superare i 3 euro per una singola corsa. Leitaliane, come Roma e Milano, si trovano a metà classifica, con tariffe di circa 1,50-2 euro.Vediamo nel dettaglio il report dei costi pubblicato da Truenumbers, un portale specializzato nell’analisi e nella comparazione di dati economici e sociali, che ha raccolto e confrontato le tariffe di base dei trasporti pubblici in diverse, uniformando i dati secondo criteri specifici, come il costo delsingolozone centrali e la validità temporale del ticket.