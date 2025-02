Lanazione.it - Prende a schiaffi un’operatrice sanitaria, 40enne arrestata

Leggi su Lanazione.it

Massa, 21 febbraio 2025 – Ha aggredito il personale sanitario del Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa e per questo unaitaliana è statadai carabinieri per il reato di lesioni personali. L'episodio è avvenuto domenica scorsa, ma si è appreso solo oggi. La donna, domiciliata nel comune di Montecatini Terme (Pistoia), già nel primo pomeriggio di domenica, aveva dato in escandescenza nel pronto soccorso dell'ospedale apuano, ma nella serata, verosimilmente in preda ai fumi dell'alcol, ha aggredito un'operatrice socio, strattonandola e sferrandole uno schiaffo. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa intervenuti sono riusciti a calmare la donna per poi arrestarla e trasferirla presso la camera di sicurezza della caserma di Carrara in attesa del processo per direttissima.