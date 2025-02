Lanazione.it - «Premiata Pasticceria Bellavista» di Vincenzo Salemme in scena

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Alle 21stasera al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò, va in» dicon Francesca di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino per la regia di Giuseppe Miale di Mauro.racconta la differenza tra guardare e vedere. Una storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda. Il racconto di una condizione sociale e culturale in cui ogni personaggio della commedia è incapace di affrontare il percorso che la vita gli ha messo di fronte e agisce fingendo di non vedere. La scrittura diriesce a raccontare attraverso le vicende di una famiglia il mondo intero, un’umanità che cammina con i paraocchi, che ha difficoltà nelle relazioni, che mira solo al profitto personale, che mente spudoratamente e non guarda mai in faccia la realtà.